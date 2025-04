Dopo aver pubblicato “Let The Flowers Grow“, per una sorprendente collaborazione con Boy George, l’icona del post-punk Peter Murphy ha pubblicato “Swoon” a metà febbraio, un brano di synth-punk/funk che è servito anche come perfetto regalo di San Valentino per i suoi fan.

In questi giorni è uscito il terzo singolo “The Artroom Wonder” ed lo stesso Murphy raccpnta quanto il brano sia ingluenzato da un vecchio ricordo adolescenziale: “la traccia è come un’eco che mi riporta al mio quarto anno alle superiori. Daniel Ash [ex compagno di band nei Bauhaus] e io partecipappo, senza essere invitati, ad una riunione dell’intellighenzia cool del sesto anno che si è radunata nell’aula d’arte. Osammo entrare nel loro conclave, ma ci colpì di più la musicache stavano ascoltando. Scoprimmo che la canzone era ‘The Bewlay Brothers’ di David Bowie, un brano intelligente, mistico e sensuale, con la voce seducente come nessun’altra che avessi mai sentito.“

In questa nuova taccia che anticipa il prossimo nuovo album del cantante dei Bauhaus trvoaimo Justin Chancellor dei Tool che suona il basso; uno dei tanti musicisti ospiti in “Silver Shade“, con uscita prevista per il 9 maggio 2025 su label Metropolis Records che saràin formato 2xLP (con varianti colorate), CD e digitale. L’album conterrà sia “Swoon” che “The Artroom Wonder”, i formati fisici e digitali su Bandcamp includeranno anche “Let The Flowers Grow” come traccia bonus.

Prodotto da Youth (Pink Floyd, The Verve, Crowded House, oltre che membro dei Killing Joke, The Orb, The Firemen) nel suo studio in Spagna, “Silver Shade” è il decimo album in studio di Murphy e un attesissimo seguito di “Lion”, su cui i due hanno lavorato insieme un decennio fa. Una relazione simbiotica nata dalla collaborazione artistica, Murphy afferma che questo nuovo album è potente quanto qualsiasi altro suo lavoro pubblicato dino ad oggi.

La carriera solista di Peter Murphy è iniziata nel 1986 con la pubblicazione di “Should The World Fail To Fall Apart”, e questo insieme ai suoi altri otto album in studio ha dato vita a brani amati dai fan come “Cuts You Up”, “A Strange Kind Of Love”, “All Night Long”, “Indigo Eyes”, “The Prince & Old Lady Shade” e “I’ll Fall With Your Knife”.



