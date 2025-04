Gli Unwound, band iconica della scena post-hardcore degli anni ’90, hanno ufficialmente confermato il loro ritorno sulle scene con un tour internazionale che toccherà l’Europa nella primavera del 2025, segnando il loro primo ritorno nel Vecchio Continente dal lontano 1998. Per i fan italiani, la notizia è ancora più emozionante: due date nel nostro paese: 19 novembre al TPO di Bologna e il 20 al Circolo Magnolia di Milano, per la chiusura del tour.

Nati nel 1991 a Olympia, nello Stato di Washington, gli Unwound hanno segnato un’epoca con il loro sound sperimentale e visceralmente intenso, pubblicando sette album in dieci anni prima di sciogliersi nel 2001. Il loro ultimo lavoro, Leaves Turn Inside You, è considerato un capolavoro del post-hardcore, mentre Live Leaves, registrazione del loro tour d’addio, sarà ristampato il 2 settembre dalla Numero Group.

Dopo 20 anni di silenzio live, il gruppo ha ricominciato a esibirsi nel 2023, ma il tour 2025 rappresenta il vero ritorno su scala globale. Il tour Europeo e Britannico inizierà il 29 ottobre da Glasgow per proseguire a Leeds, Manchester, Bristol, Brighton, Londra, Parigi, Kortrijk, Utrecht, Groningen, Aarhus, Copenhagen, Berlino, Brno, Vienna fino a chiuderlo in Italia. Importanti le tappe al Pitchfork festival di Londra e Le Guess Who festival di Utrecht.

Un’occasione imperdibile per riascoltare dal vivo brani che hanno fatto la storia dell’underground, in contesti di grande prestigio internazionale. I concerti saranno un mix di classici come “Corpse Pose”, “Hexenzsene” e “Terminus”, insieme a possibili nuove tracce. Inoltre la band ha anticipato che ci saranno artisti ospiti selezionati, ma i nomi sono ancora top secret.



https://unwoundtour2025.com/

https://www.instagram.com/therealunwound/