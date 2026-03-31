L’improvvisazione è l’anima della musica elettronica più autentica. E quando due menti come quella di Darren Cunningham, in arte Actress, e della pioniera dei moduli sintetici Suzanne Ciani si incontrano sul palco, il risultato non può che essere un evento da registrare per la storia.

A distanza di un anno dalle performance tenute al Barbican Theatre di Londra e al Sónar di Barcellona, i due artisti hanno deciso di regalare al pubblico una sorpresa (quasi) last minute: un album live che racchiude quelle due serate, pubblicato in fretta e furia (ma con cura maniacale) via Werkdiscs. Il titolo è lo stesso del progetto: Concrète Waves.

Non si tratta di un semplice documento live, ma del primo capitolo di una nuova serie targata Werkdiscs pensata per immortalare “conversazioni musicali improvvisate tra due icone d’avanguardia”. Ed è proprio questa la cifra dell’ascolto: un dialogo intimo e potente tra la sintesi buchla di Ciani – capace di cesellare onde sinuose e organiche – e la visione più oscura, granulare e sperimentale di Actress.

Un incontro che sa di futuro e di tradizione allo stesso tempo, dove il rigore della musica concreta si fonde con la sensibilità club del produttore britannico.

Per chi volesse portarsi a casa questa gemma, l’etichetta ha attivato un sistema di sottoscrizione. Basterà abbonarsi a $5 al mese (cancellabile in qualsiasi momento) per ottenere il proprio punteggio e supportare la serie.

E le novità non finiscono qui. Dopo l’ultimo lavoro solista di Actress, Statik (2024), i due artisti si preparano a riportare Concrète Waves dal vivo: prossime tappe in autunno ai festival di Nantes e dell’Aia.

Per riscoprire come i produttori dance abbiano storicamente abbracciato le sonorità sinfoniche, vi consigliamo di rileggere il column di Philip Sherburne del 2023: Roll Over, Beethoven: A Brief History of Dance Producers Going Symphonic.



https://www.sevwave.com/

https://www.whoisactress.com/

https://suzanneciani.bandcamp.com/