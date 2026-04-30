Qualcuno ha detto “English Breakfast”? Meglio chiamarlo Howler. Il 29 maggio 2026, Overdrive Records di Milano e Invisible Records tirano fuori dagli archivi un piccolo gioiello di follia anni ’90: un LP che sa di caffè macchiato, fax ingialliti e creatività da jet lag.

Siamo nel bel mezzo del delirio organizzato che univa Skinny Puppy, Pigface, Timothy Leary e una casa appartenuta a Sharon Tate. Martin Atkins (nella foto) – batterista, produttore, trafficante di caos – decide che Genesis P-Orridge deve assolutamente mettere voce su qualche ritmo “dubby”. Il problema? Genesis arriva al Midway Airport (all’epoca più un 7-Eleven che uno scalo aeroportuale), dimentica il testo, e la salvezza arriva da un fax spedito da Brooklyn. Fotocopie ingrandite, macchie di caffè, un’ora di registrazione, e via, di nuovo in aereo.

Il risultato è Howler – An English Breakfast: sei tracce ipnotiche dove la voce di Genesis fluttua su loop dub circolari, tra spoken word che irrompe e si avvolge su sé stessa. Atkins racconta: “Genesis faceva parte dei Pigface, improvvisando su tracce che non avevamo ancora neanche immaginato. Sei mangianastri e una borsa piena di musicassette. Magia.”

Il tutto registrato tra il 1996 e il 1997 al Mattress Factory/Invisible Records studio di Chicago, con Atkins che si firma produzione sotto lo pseudonimo “The Girl Brothers” – convinto fosse un’impresa di traslochi inglese, salvo scoprire anni dopo che apparteneva a Wendy e Lisa, collaboratrici di Prince.

Ma la ciliegina sulla torta è un gesto teneramente punk: anni dopo, il tecnico di batteria Jim ripescò dalla spazzatura quelle pagine ingrandite e macchiate di caffè che Gen aveva buttato via dopo l’ora di registrazione. E le regalò ad Atkins.

Howler – An English Breakfast esce il 29 maggio 2026 esclusivamente in formato LP. Per ascoltare l’istantanea di una mattina in cui il genio si svegliava senza copione, con un fax come unico salvatore. E un tè (o un caffè) rigorosamente freddo.



https://martinatkins.com/

https://www.genesisporridge.com/

https://www.over-drive.it/genesis-p-orridge-and-pigface-together-in-howler-an-english-breakfast-out-may-29th/?srsltid=AfmBOoqGzsd95ZDxG88AVOCjNQbWpZtOiLvP8EdMRFAPonSbYNwqNMWK