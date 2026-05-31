Nell’esatto momento in cui il mondo sembra aver perso ogni bussola morale tra guerre in streaming, AI che finanziamo senza saperlo e demagoghi in costume da salvatore, gli Arab Strap fanno il loro ritorno. Non per consolarci, badate bene – ma per metterci di fronte a tutto il marcio con la loro inconfondibile verve.

Il duo scozzese formato da Malcolm Middleton e Aidan Moffat ha annunciato l’uscita del nuovo album Half-Told Tales, prevista per il 4 settembre su Rock Action. E se il titolo sembra suggerire mezze verità, la sostanza è un pugno nello stomaco – come da tradizione.

A dare il bentornato ci pensa il singolo “You You You”, accompagnato da un video divertente (nel senso più sporco del termine) diretto da Luke Bovill. Lo trovate qui sotto, e fidatevi: non è roba per deboli di cuore.

Half-Told Tales segna il ritorno della band a una certa disciplina onomastica, dopo il capolavoro sarcastico del 2024 I’m Totally Fine With It 👍 Don’t Give a Fuck Anymore 👍. Insomma, l’umorismo nero è intatto.

Il brano, spiega Moffat, è “una sorta di incantesimo disco-metal, con un messaggio di futura felicità e fratellanza che – incrociamo le dita – potrebbe farvi ballare e ridacchiare”. Poi aggiunge la stoccata:

“Siamo in milioni a fare i conti ogni giorno con le stesse ansie: il costo della vita alle stelle, la salute mentale e fisica, il massacro costante e la tirannia nei nostri feed, il nostro ruolo inconsapevole nel complesso militare-industriale, e la distorsione infinita della realtà. A volte sembra non esista più decenza umana – non stupisce che lo sconforto sia diventato il nostro umore predefinito.”

E allora ecco i versi: una cascata di couplets che farebbe impallidire Rabelais. Citiamo per dovere di cronaca – e per il gusto della provocazione – perle come:

“Ho liste di controllo che non controllerò mai / e prurito allo scroto che non gratterò mai” e “Se stai ascoltando questo brano su Spotify / allora stiamo entrambi finanziando armi con l’IA” fino al catartico “Nessuno paga per comportamenti abominevoli / fanculo questi demagoghi che fanno i salvataggi.”

E per chi vuole godersi il tutto dal vivo: gli Arab Strap saranno in Italia per due date imperdibili. Il duo scozzese si esibirà il 12 e 13 ottobre a Parma in occasione del Barezzi Festival. Segnatevi le date – perché il disagio sublime, dal vivo, promette di diventare un rito collettivo.



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