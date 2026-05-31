La meravigliosa macchina del groove londinese degli Ezra Collective si rimette in moto. Il celebre quintetto jazz, reduce dal successo dell’album Dance, No One’s Watching (2024), ha appena svelato i dettagli del suo nuovo progetto: l’attesissimo “Here Because Of Hope”, in uscita il 18 settembre via Partisan.

Ad accompagnare l’annuncio, il primo singolo “Only Love”, un tripudio di energia positiva realizzato insieme al rapper britannico-gambiano Pa Salieu. Il brano è già accompagnato da un videoclip vivace e contagioso, che potete guardare qui sotto.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nel nuovo disco, gli Ezra Collective hanno deciso di aprire le danze a un parterre di ospiti eccezionali, capaci di attraversare l’intera diaspora nera: dalla popstar Leona Lewis alla cantante giamaicana Lila Iké, passando per la camerunese Libianca fino all’attrice di Black Panther Letitia Wright, che presta la sua voce al progetto.

A spiegare il cuore pulsante del disco è il batterista Femi Koleoso:

«Ci siamo resi conto che tanti generi musicali neri raccontano storie segnate dal dolore. E noi abbiamo scelto la speranza. La speranza che un giorno quel dolore si trasformi e ci porti altrove. Per questo abbiamo scritto in attesa di quel luogo.»

Sul piatto, un mix di sonorità che spazia dal calypso all’afrobeat, dalla grime a un jazz che non smette mai di ballare.

Per festeggiare l’arrivo di Here Because Of Hope, la band intraprenderà a giugno un tour mondiale che toccherà Europa, Nord America, Asia e Australia. In italia saranno ad Agosto e sorpresa delle sorprese calcheranno palchi del Sud del Belpaese: 08 Agrigento – Festivalle e 09 Locorotondo – Locus Festival.



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