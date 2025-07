I leggendari pionieri dell’hip hop statunitense Digable Planets sono pronti a salire on stage per celebrare il 30° anniversario del loro iconico secondo album, Blowout Comb. Annunciato un tour ricco di date, che vedrà la band esibirsi insieme a grandi nomi come De La Soul e The Soul Rebels durante l’estate, per poi spostarsi sulla East Coast in autunno. Prima tappa il 20 giugno in Texas per terminare dopo tredici tappe il 19 novembre a New York che sarà tra le tappe più attese, un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo i classici jazz-rap che hanno segnato un’epoca.



