I Violent Femmes, leggende del folk-punk, hanno appena svelato le date del loro tour autunnale 2025 negli Stati Uniti, con 13 tappe previste per ottobre e le prime quattro già a luglio.

Il tour prenderà il via il 3 ottobre a Wilmington, Delaware, per concludersi il 18 ottobre a Milwaukee, città natale della band. Tra le altre città toccate ci saranno Baltimore, Pittsburgh e Chicago.

Dopo aver celebrato i loro primi due album – l’omonimo “Violent Femmes” (1983) e “Hallowed Ground” (1984) – durante il tour primaverile di quest’anno, questa volta il gruppo non riproporrà l’esecuzione integrale dei due dischi. Tuttavia, i fan potranno comunque aspettarsi classici intramontabili come “Blister in the Sun”, “Add It Up”, “Kiss Off” e altri brani amatissimi tratti dal debutto, oltre a pezzi iconici dal resto della discografia.

Ma c’è di più e si evince dal sito dedicato: la band farà anche un tour nel 2026 per celebrare i 40 anni del loro album cult “Hallowed Ground“! Il viaggio musicale inizierà il 1° maggio a San Francisco e si concluderà il 18 maggio a Detroit, passando per alcune delle città più vibranti degli Stati Uniti e del Canada.

Questa volta, la band ha deciso di regalare ai fan un’esperienza unica: eseguirà integralmente sia “Hallowed Ground” (1984) che il loro album di debutto omonimo (1983), in un viaggio emozionante tra folk-punk e sonorità sperimentali. Ad aprire i concerti ci saranno due nomi di peso: The Black Keys, con il loro blues-rock graffiante, perfetto per scaldare il pubblico prima dell’esplosione dei Femmes e i Fontaines D.C., che unisce post-punk e poesia urbana.



https://vfemmes.com/

https://violentfemmestour2026.com/

https://www.facebook.com/officialviolentfemmes

https://www.instagram.com/officialviolentfemmes