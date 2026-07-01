Ci sono voluti cinque anni, un amplificatore vintage e un’ossessione per il suono del 1985. I Dinosaur Jr. sono pronti a farci tremare le ossa con “There Near”, il loro tredicesimo lavoro in studio.

J Mascis e soci hanno deciso che era ora di tornare a fare sul serio. Il nuovo singolo, “Several Got Away”, è solo l’apripista di un disco che suona come un pugno nello stomaco, ma con la grazia di chi il rock lo ha inventato (e lo reinventa). L’album, intitolato “There Near”, uscirà il 28 agosto via Jagjaguwar, e se già il nome della label vi mette i brividi, preparatevi perché la storia dietro questo disco è tutta da ascoltare.



Mascis, da vero guru delle sei corde, ha voluto ricreare la magia del primo album del gruppo. E come si fa? Semplice: comprando lo stesso amplificatore che Chris Dixon usava in casa sua nel lontano 1985. Parliamo di un Mesa Boogie MK1, un mostro sacro che i Rolling Stones rubarono a Santana e che i Clash usarono per fare la rivoluzione.

“Ho lo stesso amp che aveva Chris quando abbiamo inciso il primo disco,” racconta J. “Ha un suono interessante che non sentivo da tempo. Volevo tornare a quelle sensazioni. Il MK1 ha quel timbro ‘Fender potenziato’, mentre le versioni successive sono diventate troppo metal. È come se Rick Rubin mi avesse sussurrato all’orecchio: ‘Torna a sentire il tuo primo album e parti da lì’.”

E così ha fatto. Il risultato? Un muro di feedback e melodie che profuma di garage, di polvere e di estati infinite.

Il primo singolo, “Several Got Away”, è già un instant classic, ma il video che lo accompagna è un trip psichedelico da non perdere. Il regista Guy Kozak si è ispirato a un dipinto di Henry Darger (uno che di bambini terrorizzati e mani di fuoco se ne intendeva) e all’idea del rapimento… con risultati esilaranti e inquietanti.

“Volevo qualcosa di ironico, con quel flavour da film amatoriale che è un po’ il marchio di fabbrica dei Dinosaur Jr.,” spiega Kozak. “Ho rincorso i membri della band per un campo con la macchina da presa come uno psicopatico, e ho imparato gli effetti speciali in un weekend. Ne è valsa la pena.” E vi assicuriamo: il video è esattamente così.

I Dinosaur Jr. saranno in tour negli USA per celebrare il loro classico “Where You Been” per intero, con i Band of Horses che faranno altrettanto con “Everything All the Time”. Un doppio colpo che parte il 10 luglio da Kingston.



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