Il leggendario album d’esordio del 1999 torna in una versione imperdibile con demo inediti, mix alternativi e registrazioni live.

Gli Slipknot, in occasione del 25° anniversario del loro iconico album d’esordio, hanno annunciato una riedizione speciale di “Slipknot“, in uscita il 5 settembre per Roadrunner Records.

Disponibile in formati digitale, 2xLP e 2xCD, l’edizione più ambita sarà però la Deluxe Box Set da 6 vinili, che racchiude ben 59 tracce, tra cui:

L’album originale rimasterizzato, Mix grezzi delle sessioni agli Indigo Ranch Studios con il produttore Ross Robinson, Demo originali mai ascoltati prima (come quello di “Prosthetics”, già disponibile in anteprima), Mix alternativi curati da Jay Baumgardner e Lars Ulrich, Registrazioni live di tre concerti del primo tour mondiale della band

Un vero viaggio nel tempo per riscoprire l’album che ha rivoluzionato il metal moderno.

Dopo l’ultimo album in studio, “The End, So Far” (2022), e il tour celebrativo dello scorso anno, questa riedizione conferma che il gruppo è più vivo che mai.



https://slipknot1.com/

https://www.instagram.com/slipknot/

https://www.facebook.com/slipknot

Slipknot (25th Anniversary Edition):

01 742617000027

02 (Sic)

03 Eyeless

04 Wait and Bleed

05 Surfacing

06 Spit It Out

07 Tattered & Torn

08 Purity

09 Liberate

10 Prosthetics

11 No Life

12 Diluted

13 Only One

14 Scissors

15 Eeyore

16 Me Inside

17 Get This

18 Wait and Bleed (Demo)

19 Snap (Demo)

20 Interloper (Demo)

21 Despise (Demo)

22 Only One (Demo)

23 Me Inside (Demo)

24 Prosthetics (Demo)

25 Surfacing (Jay Baumgardner Mix)

26 Only One (Jay Baumgardner Mix)

27 No Life (Jay Baumgardner Mix)

28 (Sic) (Ulrich Wild Mix)

29 (Sic) (Molt-Injected Mix)

30 Wait and Bleed (Terry Date Mix)

31 Spit It Out (Hyper Version)

32 Spit It Out (Stamp You Out Mix)