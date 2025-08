Musica, solidarietà e un appello al coraggio: il leggendario produttore riunisce artisti per sostenere le vittime del conflitto.

Brian Eno, icona della musica sperimentale e produttore di artisti come U2 e David Bowie, ha svelato i dettagli di “Together for Palestine”, un grande concerto benefico in programma il 17 settembre alla Wembley Arena di Londra. L’evento, organizzato dallo stesso Eno, sarà una serata di musica, riflessione e speranza, con l’obiettivo di raccogliere milioni di sterline per gli aiuti umanitari a Gaza.

Anche se il lineup completa non è ancora stata annunciata, i biglietti andranno in prevendita lunedì 4 agosto alle 10:00 (ora UK). I fondi raccolti saranno interamente devoluti a organizzazioni umanitarie che operano a Gaza, gestiti da Choose Love, realtà britannica che supporta partner locali nelle zone di crisi.

“Insieme possiamo sostenere le famiglie di Gaza”, si legge sul sito dell’evento. “Ogni penny donato andrà a chi lavora sotto i bombardamenti.”

In un post su Instagram, Eno ha condiviso un messaggio toccante:

“In oltre 50 anni di carriera, ho collaborato con artisti incredibili, ma uno dei miei più grandi rimpianti è che molti di noi siano rimasti in silenzio sulla questione palestinese. Quello che accade a Gaza non è un ‘conflitto complicato’—è genocidio, come denunciano Amnesty International e Medici Senza Frontiere. Per questo organizzo ‘Together for Palestine’: un momento di coraggio, in cui la musica possa dire la verità.”

https://togetherforpalestine.org/

Intanto, un altro evento benefico si prepara a sostenere la causa: “Punks for Palestine”, tre giorni di concerti alla St Stephen’s Church di Washington DC (3-5 ottobre), con band come pageninetynine, Majority Rule e Uniform. I biglietti saranno disponibili dal 1° agosto su Bandcamp.

Sempre sul fronte britannico, anche Paul Weller ha organizzato – il 17 ottobre presso il club Troxy – una serata speciale con Primal Scream, Inhaler e Maverick Sabre (in versione acustica), oltre alla sua performance live. Tutti i proventi andranno a Medical Aid for Palestinians (MAP) e Gaza Forever, organizzazioni in prima linea nell’emergenza umanitaria. Clicca per info e biglietti.



Anche in Italia si muove un nutrito numeri di gruppi e musicisti. E’ Piero Pelù, storico frontman dei Litfiba, a organizzare “S.O.S PALESTINA!” il concerto-evento ideato da Piero Pelù e previsto per il prossimo 18 settembre all’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze. Oltre a Pelù, accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e I Bandidos, si alterneranno sul palco gli Afterhours, la Bandabardo’, Emma Nolde, i Fast Animals And Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti. A questi nomi se ne aggiungeranno altri.

Biglietti qui.