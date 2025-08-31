Il capolavoro techno-ambient del 1993, insieme all’EP “Quoth“, viene riunito in un box set da 3 vinili, CD e cassetta per la gioia dei collezionisti.

È un ritorno alle radici più sperimentali e influenti della musica elettronica quello che ci prepara Aphex Twin. L’artista prodigio, all’anagrafe Richard D. James, ha annunciato l’uscita di un’edizione espansa di Surfing on Sine Waves, l’unico album pubblicato nel 1993 sotto il suo pseudonimo Polygon Window.

L’opera originale, un pilastro della scena intelligente dance/ambient e secondo capitolo della leggendaria serie Artificial Intelligence della Warp Records, viene ora riproposta in una veste ampliata e rimasterizzata. La release, prevista per il 26 settembre su etichetta Warp, unirà per la prima volta la tracklist dell’LP originale e quella del suo EP compagno, Quoth, pubblicato nello stesso anno.

Il cofanetto da 3xLP, il CD e la cassetta sono già disponibili per il pre-order sul sito dell’etichetta.

I fan potranno immergersi nuovamente in questo materiale seminale attraverso formati sia digitali che fisici, con un’edizione speciale triplo vinile, CD e persino cassetta, per un autentico tuffo nel sound anni ‘90.

Questo annuncio arriva sulla scia di altre operazioni di archivio da parte di James. Solo lo scorso anno, infatti, aveva ripubblicato il monumentale Selected Ambient Works Volume II del 1994 e, a sorpresa, il compilation Music From the Merch Desk (2016 – 2023), raccogliendo rarità vendute in edizione limitata durante i suoi tour.

L’uscita di questa edizione espansa non è solo una notizia per i collezionisti, ma un’occasione per riscoprire un tassello fondamentale della carriera di Aphex Twin e della storia della musica elettronica indipendente, che continua a ispirare generazioni di artisti.

La nuova tracklist combinata promette di offrire un ascolto completo e fluido dell’intera sessione di registrazione di Polygon Window, riunendo i brani spaziali e ipnotici di Surfing on Sine Waves con i ritmi più intricati e oscuri dell’EP Quoth.

