Il silenzio cinematografico è rotto: Jim Jarmusch è tornato. Mubi ha appena svelato il primo, ipnotico teaser trailer di Father Mother Sister Brother, il nuovo attesissimo film del regista cult di Dead Man e Ghost Dog. E a dominare le prime immagini è lui: Tom Waits, il leggendario bardo dalla voce di roca, che torna a collaborare con il regista dopo The Dead Don’t Die (2019).

Il teaser, breve e atmosferico, ci introduce a un mondo tipicamente jarmuschiano, fatto di silenzi eloquenti, sguardi persi e una bellezza malinconica. Waits appare in un ambiente domestico, circondato da quel cast stellare che è già da solo un motivo per attendere il film con ansia: Adam Driver, Cate Blanchett, Mayim Bialik, Vicky Krieps e Luka Sabbat.

Secondo la sinossi ufficiale, il film è “accuratamente costruito nella forma di un trittico”. Le tre storie esplorano i complessi rapporti tra figli adulti e i loro genitori, emotivamente distanti, e le dinamiche fraterne. Ogni capitolo è ambientato nel presente e in un paese diverso, promettendo quel mix di universalità e peculiarità culturali che Jarmusch maneggia alla perfezione.

Father Mother Sister Brother segna il ritorno alla regia di un lungometraggio per Jarmusch dopo cinque anni. Ma soprattutto, celebra la longeva e fruttuosa collaborazione artistica con Tom Waits, un sodalizio che affonda le sue radici nel lontano 1986 con Down by Law, per poi continuare in capolavori come Coffee and Cigarettes (2003) e la colonna sonora iconica di Night on Earth (1991).

Il film ha avuto la sua prima mondiale in concorso alla 81a Mostra del Cinema di Venezia ieri 31 agosto, un palcoscenico d’eccezione che ne sancisce subito il prestigio. Per il pubblico italiano e internazionale, l’appuntamento è invece mercoledì 24 dicembre (una scelta release non convenzionale e perfetta per le feste) nelle sale cinematografiche statunitensi. L’uscita italiana non è ancora stata annunciata, ma il passaggio dalla Laguna è un ottimo presagio.



https://www.instagram.com/jim.jarmusch/

https://www.instagram.com/tomwaits