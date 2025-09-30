I Pavement sono ufficialmente tornati, e lo fanno a modo loro: senza troppi clamori ma con un doppio colpo da maestri del lo-fi. La band che ha scritto alcune delle pagine più iconiche dell’Indie Rock annuncia “Hecklers Choice: Big Gums and Heavy Lifters”, una nuova best-of compilation, e l’attesissimo release fisico della colonna sonora del loro film “Pavements”. Le uscite sono previste per il 14 novembre su Matador Records.

A distanza di 15 anni da “Quarantine the Past”, questa nuova antologia non è una semplice riproposizione. È un aggiornamento necessario, una curatela che dà spazio ai brani che, col tempo, sono diventati veri e propri inni generazionali. Tra questi, non poteva mancare “Harness Your Hopes”, il cavallo di battaglia che, da perla per pochi iniziati, è esploso grazie agli algoritmi di Spotify per poi diventare un fenomeno TikTok, conquistando una nuova ondata di fan.

Ma le sorprese non finiscono qui. In tandem con la compilation, arriva finalmente nelle nostre mani anche “Pavements (Original Motion Picture Soundtrack)”. Il film, un geniale ibrido tra documentario, biografia e mockumentary diretto da Alex Ross Perry, ha una colonna sonora altrettanto unica: un collage eclettico di registrazioni live dal reunion tour del 2021, frammenti di dialoghi, scene della finta biografia da premi Oscar “Range Life” e persino le registrazioni del cast del jukebox musical “Slanted! Enchanted!”.

Il Release

Markate la data sul calendario: 14 Novembre. È il giorno in cui sia "Hecklers Choice" che la OST di "Pavements" saranno disponibili in tutti i negozi di dischi (fisici, quelli veri) in vinile e CD. I pre-ordini sono già attivi.



