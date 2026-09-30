Milano, Cesena e Roma ospiteranno l’unica apparizione europea della band californiana nel corso dell’anno

C’è un rumore che viene da lontano, da Goleta, California, e che dal 1989 non ha mai smesso di farsi sentire. È il suono dei Lagwagon, una delle formazioni più longeve e influenti del melodic skate punk, che nel febbraio 2027 tornerà a calcare i palchi italiani con tre appuntamenti attesi da anni.

La band guidata da Joey Cape ha annunciato il tour europeo che la porterà in Spagna, Portogallo, Italia, Austria, Germania e Svizzera tra febbraio e marzo. Per il nostro Paese sono previste tre tappe: il 23 febbraio ai Magazzini Generali di Milano, il 24 febbraio al Vidia di Cesena e il 25 febbraio all’Hacienda di Roma. Quella italiana sarà l’unica occasione per vedere i Lagwagon dal vivo nel continente nel corso del 2027.

A distanza di due anni dall’esibizione al Bay Fest di Bellaria Igea Marina, la formazione torna quindi a farsi sentire anche dalle nostre parti. Un ritorno che arriva dopo oltre tre decenni di attività ininterrotta, una dozzina di album pubblicati per Fat Wreck Chords e un seguito di fan che continua a rinnovarsi, generazione dopo generazione, senza mai perdere quella carica che da sempre anima il pit.

Per chi ha vissuto gli anni d’oro della scena SoCal e per chi li ha scoperti solo di recente attraverso le playlist, l’appuntamento è fissato. Tre serate, tre città, un solo modo per entrare nel vortice: esserci.



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