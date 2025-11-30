Che olpo di scena! David Byrne – alquanto prolifico nell’ultmo periodo – ha svelato un nuovo, folgorante brano intitolato “T Shirt”, che segna l’attesissimo ritorno alla collaborazione con il genio di Brian Eno.

Il pezzo, già proposto live durante le date del tour di supporto all’album Who Is the Sky?, non è solo una traccia inedita, ma un vero e proprio evento. Eno, infatti, non si è limitato a produrre, ma ha co-scritto il brano, riaccendendo quella magia artistica che ha dato vita a capolavori senza tempo, dagli album storici dei Talking Heads come More Songs About Buildings and Food fino al seminale progetto My Life in the Bush of Ghosts (1981).

“T Shirt” si presenta con un sound ipnotico e ritmico, inconfondibile sigla del duo, accompagnato da un visualizer che è un piccolo gioiello di ironia e stile. Una sequenza di magliette con slogan si sussegue sullo schermo, da provocatorie (“Make America Gay Again”) a autoironiche (“With a body like this, who needs hair?”), creando un perfetto controcanto visivo alla musica.

Un brano che è un ponte gettato tra il passato leggendario e un presente fertile e creativo. Byrne ed Eno dimostrano ancora una volta di saper cogliere lo spirito del tempo, trasformando una semplice canzone in un commento sociale acuto e danzante.



https://whoisthesky.davidbyrne.com/

https://www.brian-eno.net/