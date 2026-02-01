Durante il live in Tasmania, l’anima della band ha annunciato la conclusione delle registrazioni. Senza data di uscita, ma con una promessa: l’atteso disco arriverà prima del suo prossimo compleanno, nel gennaio 2027.

Mentre il mondo della musica rock attende con impazienza il loro prossimo passo, Dave Grohl ha deciso di condividere la notizia direttamente dal palco, in quel modo schietto e immediato che caratterizza da sempre i Foo Fighters. Durante l’esibizione a Launceston, in Tasmania, il frontman ha rivelato che la band ha appena messo il punto finale a un intero nuovo album.

“Abbiamo un disco completamente nuovo di brani che abbiamo finito proprio l’altro giorno”, ha dichiarato Grohl, scatenando l’entusiasmo del pubblico. Sebbene non sia stata indicata una data di pubblicazione precisa, il frontman ha fornito un lasso temporale significativo: il nuovo lavoro arriverà prima della prossima tornata di concerti in Australia, che a sua volta avverrà prima del suo prossimo compleanno, il 14 gennaio 2027. Un modo personale e informale per delimitare l’orizzonte dell’attesa.

Questo annuncio arriva a quasi due anni di distanza dall’ultimo capitolo discografico della band, “But Here We Are” (2023), album acclamato dalla critica e dedicato alla memoria della madre di Grohl, Virginia, e dell’ex batterista Taylor Hawkins. Nel 2024, i Foo Fighters avevano già offerto due assaggi del loro sound in evoluzione con i singoli “Today’s Song” e “Asking for a Friend”, lasciando intuire una costante prolificità creativa.

L’annuncio del nuovo album si inserisce in un periodo di grande attività per la band. Nell’estate 2024, infatti, i Foo Fighters saranno protagonisti di un attesissimo stadium tour nel Nord America, accompagnati dai Queens of the Stone Age, promettendo un’estate di puro rock.

La notizia non è solo un regalo per i fan, ma segna un momento cruciale nel percorso di una delle band rock più solide e influenti degli ultimi trent’anni.



