Billy Corgan, dopo aver portato gli Smashing Pumpkins ai massimi livelli del rock alternativo, annuncia un nuovo progetto live. Con Billy Corgan and the Machines of God, il leader dei Pumpkins ripercorrerà alcuni dei suoi capolavori più iconici, in un tour che celebra due pietre miliari della discografia della band: i 30 anni di Mellon Collie and the Infinite Sadness e i 25 anni della doppia Machina.



Il tour, battezzato “A Return to Zero”, partirà il 7 giugno da Baltimore e attraverserà il Nord America con tappe a Boston, Muskoka, Toronto, Montreal Quebec, New York, Philadelphia, Allentown, Detroit, Joliet, Grand Rapids, Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati, Milwaukee prima di chiudersi a Minneapolis il 29 giugno.



E non è tutto: Corgan ha in serbo una collaborazione d’eccezione con la Lyric Opera di Chicago per A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness, una rilettura in chiave sinfonica dell’album, in programma a novembre. Un’esperienza che promette di unire la potenza del rock all’eleganza dell’opera.



Ad accompagnare Corgan sul palco ci saranno Kiki Wong (la nuova chitarrista degli Smashing Pumpkins), il batterista Jake Hayden e la bassista Kid Tigrrr, pronti a dare nuova vita ai classici della band. Intanto, per i collezionisti, arriva una edizione super deluxe di Machina e Machina II: un box set da 80 tracce (con demo, outtakes e live inediti) disponibile in esclusiva al Madame Zuzu’s, il suggestivo tea shop di Corgan nell’Illinois.



https://linktr.ee/billycorgan

https://www.facebook.com/BillyCorgan

https://www.instagram.com/Billycorgan