Gli irrefrenabili The Hives annunciano il loro settimo album in studio, “The Hives Forever Forever The Hives“, in uscita il 29 agosto sotto l’etichetta PIAS. Il disco, prodotto da due nomi d’eccezione come Mike D dei Beastie Boys e Pelle Gunnerfeldt (Viagra Boys), vanta anche la collaborazione di Josh Homme (Queens of the Stone Age).

Il primo singolo estratto, “Enough is Enough“, è un pugno nello stomaco nello stile inconfondibile della band svedese: adrenalina pura, riff taglienti e l’energia selvaggia che li ha resi celebri.

Ad accompagnare il singolo un video diretto da Stephen Ellis che, in perfetta sintonia con il sound del brano, si scatena in una metafora pugilistica.

Non solo nuovo album: The Hives hanno annunciato un tour mondiale che prenderà il via il 17 luglio a Freemantle, Australia, per poi proseguire attraverso Europa e Stati Uniti. Ma prima di lanciarsi nella tournée, la band farà tappa a New York City per un imperdibile show gratuito all’Indieplaza di Rockefeller Plaza, il 12 aprile, insieme a Scowl e altri artisti. In Italia arriveranno il prossimo autunno e precisamente il 29 ottobre a Milano presso l’Alcatraz.

L’album promette di essere un nuovo inno al garage-rock più sfrenato e una serie di concerti garantiranno show elettrizzanti. E solo così che The Hives potranno dimostrare ancora una volta di essere una delle band più carismatiche e instancabili della scena rock.



https://thehives.com/

https://www.facebook.com/hives

https://www.instagram.com/thehives