Chi ha detto che a una certa età si smette di sognare, evidentemente non conosce Willie Nelson. La leggenda del country, reduce da un tour che l’ha visto calcare i palchi di tutta America, ha appena annunciato l’uscita del suo 156esimo album in carriera. Sì, avete letto bene.

Il disco, dal titolo Dream Chaser, arriverà il 29 maggio via Sony e rappresenta il 79esimo capitolo solista di una discografia che sembra non conoscere confini. Dietro la consolle di produzione, ancora una volta, troviamo Buddy Cannon, complice di lunga data di Willie, con cui ha condiviso anche la scrittura di gran parte dei brani. A impreziosire il parterre dei co-autori, spunta il nome di Bobby Tomberlin per tre tracce.

Ma la ciliegina sulla torta è un’altra. Il brano “I Can’t Read Your Mind” porta infatti anche la firma di un certo Bob Dylan, recente compagno di avventure sul palco. Un sodalizio artistico che sembra voler lasciare un segno indelebile anche in sala d’incisione.

L’artwork della copertina e la tracklist completa sono già state svelate, insieme al primo singolo, la title track “Dream Chaser”, un assaggio di quello che ci aspetta: la voce inconfondibile di Nelson che scivola su trame sonore calde e avvolgenti, come solo i grandi sanno fare.

E se l’album scalda il cuore, il tour scalda i motori. Qualche data è già in calendario per aprile e maggio negli Stati Uniti, con il supporto di Drayton Farley. Ma l’appuntamento clou è per giovedì 19 marzo in Texas: torna la mitica Luck Reunion, l’evento collaterale al SXSW che Willie organizza annualmente nella sua proprietà. Quest’anno il carretto dei gelati musicale passerà da St. Vincent, Booker T. Jones, Robert Lester Folsom e Trampled by Turtles, per una line-up che promette scintille sotto il sole texano.



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