Keith Morris, leggenda vivente del punk e frontman dei Circle Jerks, spegnerà 70 candeline nel modo più rock possibile: con un enorme concerto all’Hollywood Palladium di Los Angeles il 19 settembre, il giorno dopo il suo compleanno. Ad accompagnare i Circle Jerks per questa celebrazione ci saranno Ceremony, Rocket from the Crypt e Negative Approach – un lineup da brividi per gli amanti del punk più autentico.

I Circle Jerks arrivano reduci dalle esibizioni a entrambi i weekend del Coachella, dove durante il primo set hanno ironicamente chiamato a raccolta “un esercito di Luigi [Mangione]” – un meme diventato virale tra i fan. Prima del grande evento di Los Angeles, la band sarà in Europa per alcuni festival imperdibili, tra cui Brakrock in Belgio, il Rebellion Festival nel Regno Unito e lo Sonic Blast in Portogallo.

Date del Tour 2025:

19/09 – Los Angeles, US @ Hollywood Palladium

02/08 – Duffel, BE @ Brakrock

07/08 – Blackpool, UK @ Rebellion Festival

09/08 – Âncora, PT @ Sonic Blast Festival



http://www.circlejerks.net/

https://www.instagram.com/circlejerksband/

https://www.facebook.com/circlejerksband