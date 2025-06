Dopo nove anni di silenzio discografico, Jamie Lidell è pronto a sorprenderci ancora. Il poliedrico artista britannico—noto per le sue sperimentazioni tra soul, elettronica e funk—ha annunciato il nuovo album Places of Unknowing, in uscita quest’estate per TODO, la neonata etichetta di Simon Halliday (ex 4AD).

Ma questa volta, niente beat sincopati o synth ipnotici: il disco segna una svolta verso un pop orchestrale, influenzato dal suo recente approfondimento del pianoforte. “Durante la pandemia, ho iniziato a studiare seriamente“, racconta Lidell. “Ero sempre stato diffidente verso la teoria musicale, temendo che rovinasse la mia spontaneità. Invece, ho scoperto un mondo nuovo“.

Il primo assaggio del progetto è “The Center“, brano scritto con sua moglie Lindsay Rome. Una ballad intensa, nata quasi per caso in una take perfetta al primo colpo—una rarità, ammette lo stesso Jamie. “A volte la magia accade e non vuoi toccare più nulla“, confessa.

Intanto, il live alla Turner Hall di Nashville (disponibile in anteprima) svela un Lidell più riflessivo, con sonorità che ricordano Radiohead e Talk Talk, ma con la sua inconfondibile anima soul.

