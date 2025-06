Da ieri il film “PAVEMENTS” è uscito ufficialmente nelle sale cinematografiche di numerose città degli USA e del Canada, portando con sé l’uscita digitale della colonna sonora ufficiale. Un vero tesoro per i fan: 41 tracce che includono registrazioni tratte dal musical “Slanted! Enchanted!” (realizzato appositamente per il film), dialoghi estratti dalla pellicola (compresi quelli del falso biopic Range Life), e versioni live e prove inedite del reunion tour del 2022.

Tra le perle, spiccano la cover di “Witchitai-To” di Jim Pepper e quella di “Shoot the Singer” eseguita da Snail Mail dal vivo al Pavement Museum di New York. Le registrazioni del tour e delle sessioni di prova, in particolare, sono state definite “fantastiche” dalla critica.



Dopo le dichiarazioni di Bob Nastanovich, che aveva annunciato lo show di ottobre al NY Film Festival come l’ultimo “per molto tempo”, sembra che la band abbia già cambiato idea. I Pavement suoneranno infatti al Levitation Festival di Austin a settembre, e Spiral Stairs ha lasciato intendere che non sarà l’unica data.



