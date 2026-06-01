Se c’è una band capace di trasformare l’ansia in arte, quella è senza dubbio gli Xiu Xiu. Dopo aver già esplorato le vertigini di Twin Peaks, il duo guidato da Jamie Stewart torna a tuffarsi nel cinema di David Lynch, questa volta nel suo primo, visionario capolavoro: Eraserhead.

Il progetto si intitola “Eraserhead Xiu Xiu” e non è solo un album dal vivo, ma un’esperienza multimediale totale. Un concerto filmato, un disco, un’ossessione. Le coordinate? Field recording, strumenti costruiti appositamente per l’occasione, organo, sintetizzatori modulari, voce, torce elettriche, interferenze e concreta musicale. Il tutto per restituire “l’emotività bizzarra, la sessualità lacerata, l’oscurità senza respiro e il lunare paesaggio straniante” del film più disturbante e amato della midnight movie history.

La data da segnare in calendario è il 10 luglio, l’etichetta è Polyvinyl. Il disco uscirà in vinile, CD e – fedeli allo spirito lo-fi dell’opera originale – in VHS.

E per chi volesse già assaporare l’incubo, c’è la versione Xiu Xiu di “In Heaven (The Lady in the Radiator Song)”, accompagnata da un video che potete guardare qui sotto.

A completare il quadro, una manciata di date sulla West Coast questo ottobre. Di seguito la lista.

Preparate le lampadine che oscillano e i radiatori che piangono: Henry Spencer non è mai stato così in sintonia con il rumore del mondo.



https://www.xiuxiu.org/

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https://xiuxiu.bandcamp.com/