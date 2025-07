I Turnstile sbarcano in uno spot per la nota catena di fast food messicano Taco Bell con le loro “Seein’ stars” e “Birds” (dall’album Never Enough), accompagnando il lancio del Build Your Own Luxe Cravings Box firmato Tony Hawk. Mentre gli skater nello spot si chiedono “Is that Tony Hawk?”, il messaggio è chiaro: il punk-hardcore può essere ovunque, persino in un menu fast-food.

La scelta dei Turnstile stride con la recente vittoria legale dei Beastie Boys contro Chili’s, che aveva usato “Sabotage” senza permesso LEGGI QUI. Se i Beastie Boys (noti per il rifiuto categorico di licensing commerciale) hanno trasformato la loro battaglia in un manifesto per i diritti artistici, i Turnstile sembrano invece abbracciare un approccio più fluido: il loro suono arriva alle masse, ma senza compromessi.

Tony Hawk – leggenda dello skate e già volto di videogiochi cult – è il trait d’union perfetto: come i Turnstile, unisce controcultura e popolarità. E mentre Chili’s pagava per aver sfruttato “Sabotage”, qui Taco Bell collabora con la band, in uno spot che celebra lo skateboarding più autentico.



https://www.turnstilehardcore.eu/