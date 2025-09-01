Il trio londinese Bar Italia, una delle voci più intriganti della scena indie attuale, ha svelato i dettagli del suo prossimo, album. Il disco si intitola “Some Like It Hot”, ispirato all’omonima pellicola del 1959 con Marilyn Monroe, e sarà disponibile dal 17 ottobre per Matador Records.

L’annuncio arriva accompagnato da un regalo per i fan: il lancio del singolo apripista, “Fundraiser”, e del suo video ufficiale. Il visual, che potete guardare in calce all’articolo, vanta la partecipazione dell’attore Matt King, noto al pubblico per le sue collaborazioni con Edgar Wright in film come “Hot Fuzz”.

Questo nuovo progetto discografico giunge a poco più di un anno di distanza dalla doppia, e acclamatissima, uscita del 2023: “Tracey Denim” e “The Twits”, che hanno consolidato la reputazione del gruppo – composto da Nina Cristante, Jezmi Tarik Fehmi e Sam Fenton – per il loro sound ipnotico e testudalmente criptico.

L’estate musicale dei Bar Italia è già intensa. Lo scorso giugno, infatti, la band ha rilasciato l’altro singolo “Cowbella” e ha annunciato un esteso tour autunnale che toccherà sia l’Europa che il Nord America, offrendo al pubblico la chance di ascoltare dal vivo i nuovi brani.

L’attività dei tre componenti non conosce sosta. Recentemente, Nina Cristante ha unito le forze con la star della musica sperimentale Yves Tumor nel singolo “We Don’t Count”. Nel frattempo, la partnership di Fenton e Fehmi, che opera sotto il nome di Double Virgo, ha da poco pubblicato il loro ultimo lavoro, “Shakedown”.



https://www.baritaliaa.com/