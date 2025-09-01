I Replacements tornano a far parlare di sé con un’imperdibile riedizione del loro seminale album, uscito nel 1984, Let It Be. La band di Minneapolis ha svelato i dettagli di un’edizione speciale ricca di contenuti inediti.

Prevista per il 24 ottobre su etichetta Rhino Records, la riedizione sarà disponibile in due formati per collezionisti: un cofanetto da 4 vinili e un altro da 3 CD. Il pacchetto è un vero e proprio viaggio nelle sessioni che hanno dato vita a un disco che ha segnato la storia dell’alternative rock.

Il cuore della proposta batte per i materiali mai pubblicati prima. Tra questi spiccano versioni alternative di classici come “Gary’s Got a Boner”, “Favorite Thing” e una perla assoluta: una take inedita di “Androgynous”, presentata con un’intro al piano completa e una diversa interpretazione vocale di Paul Westerberg. Ad arricchire il tutto, anche due outtake mai ascoltati: “Who’s Gonna Take Us Alive” e “Street Girl”.

Ma non è finita qui. La riedizione include anche i cinque bonus track già apparsi nella versione deluxe ampliata del 2008 (ora rimasterizzati) e, soprattutto, un intero album live dal titolo Goodnight! Go Home!. Quest’ultimo cattura l’energia raw e irriverente della band in un concerto di 28 brani registrato nell’agosto 1984 al Cubby Bear di Chicago.

Per i collezionisti più irriducibili, la Rhino offre un’esclusiva sul proprio sito web: un 10-inch vinile intitolato Live at City Gardens, una registrazione di sei brani presa dal palco di un club punk di Trenton, nel New Jersey.



https://thereplacementsofficial.com/

https://www.facebook.com/TheReplacements

https://www.instagram.com/thereplacements/





