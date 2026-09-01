L’icona del punk hardcore e voce indomita dei Black Flag, Henry Rollins, ha annunciato l’uscita del suo nuovo memoir, Bait Dog Boy, in arrivo per Random House il 2 marzo 2027. Descritto come il suo lavoro più intimo e spietato fino ad oggi, il libro non è una semplice cronaca della sua carriera musicale, ma un’immersione nelle acque profonde e tumultuose della sua infanzia e adolescenza.

Per la prima volta, Rollins racconta la storia che ha passato gran parte della vita a cercare di evitare. Bait Dog Boy lo riporta fisicamente e mentalmente a una Washington D.C. “volatile e violenta”, dove è cresciuto in un ambiente familiare ostile, in balia di genitori indifferenti e di una serie di adulti violenti. È un’infanzia vissuta “in un vuoto quasi totale d’amore”, un periodo buio in cui assorbiva costantemente dolore, come un cane usato come esca nei combattimenti clandestini – da qui il titolo provocatorio del libro .

Il racconto segue poi l’incontro fondamentale con Ian MacKaye, futuro leader dei Minor Threat, e la scoperta del punk rock, che per Rollins si trasformerà in una vera e propria ancora di salvezza. È la genesi di una rivolta personale, il momento in cui un ragazzo spezzato trova una voce per combattere e rialzarsi. E come ci si aspetta da lui, non c’è spazio per il vittimismo: “Non ho alcun desiderio di essere un sopravvissuto”, scrive Rollins. “Preferisco accettare, assorbire, adattarmi, combattere e spezzare ciò che cerca di spezzarmi, per essere ciò che rimane” .

Con il suo stile inconfondibile, diretto e tagliente come una chitarra distort , Bait Dog Boy si preannuncia come un classico memoir di formazione, un racconto punk che parla a chiunque abbia mai faticato a trovare il proprio posto nel mondo, per poi salire su un palco e urlarlo al mondo. Il libro si aggiunge alla sua già corposa bibliografia che include titoli fondamentali come Get In The Van, Smile You’re Travelling e Black Coffee Blues.



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