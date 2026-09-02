Siamo orgogliosi di annunciare un prestigioso riconoscimento che premia il lavoro di tutta la nostra redazione. Freak Out Magazine è stato proclamato vincitore della XIV edizione della TARGA MEI MUSICLETTER come Miglior Sito Web, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web .

Questo importante traguardo, giunto alla sua quattordicesima edizione, è stato ideato da Luca D’Ambrosio di Musicletter.it in collaborazione con Giordano Sangiorgi, patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti.

Questo premio è frutto del lavoro costante, coordinato da Giulio Di Donna, di tutta la redazione (attuale e passata) che negli anni ha contribuito a costruire la storia di Freak Out Magazine.

Nato nel lontano 1989 come fanzine cartacea, Freak Out ha saputo evolversi con i tempi, diventando un punto di riferimento per l’editoria musicale indipendente italiana. Oggi il nostro database raccoglie circa 20.000 articoli, testimonianza di un impegno duraturo e di una passione che non si è mai spenta. Vero motore di tutto.

La premiazione si terrà sabato 3 ottobre 2026 presso la Sala del Consiglio Comunale di Faenza, durante il Forum del giornalismo musicale diretto da Enrico Deregibus. Un’occasione per celebrare insieme questo importante riconoscimento che ci incoraggia a continuare con ancora più entusiasmo il nostro percorso di informazione musicale libera e indipendente.



Qui potete leggere l’annuncio e le info che riguardano anche gli altri Premi:

https://meiweb.it/mei/targa-mei-musicletter-2026-freak-out-magazine-myspiace-e-voci-per-la-liberta-sono-i-vincitori-della-14a-edizione/