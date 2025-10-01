Dopo un silenzio che sembrava poter durare in eterno, Charlotte Gainsbourg fa capolino dall’ombra con un brano inaspettato. Non un annuncio fragoroso, ma un sussurro carico di atmosfera. Si chiama “Blurry Moon“, ed è il suo primo nuovo brano dopo anni di attesa.

Il ritorno non poteva che essere curato nei dettagli. A manovrare le leve del suono c’è SebastiAn, architetto di elettronica tagliente e groove ipnotici. Il risultato è un tessuto sonoro dove le chitarre eteree si intrecciano a pulsazioni elettroniche, creando una base perfetta per la voce iconica e sussurrata di Gainsbourg.

Ad accompagnare il brano, un video che è pura estasi visiva. A dirigerlo è Anthony Vaccarello, visionario creative director di Saint Laurent, che dipinge un quadro di malinconica bellezza. Immagini in bianco e nero catturano Charlotte mentre vaga su una lunga automobile attraverso le curve di Mulholland Drive, a Los Angeles. È un viaggio introspettivo, un’atmosfera da noir moderno.

“Blurry Moon” dopo la pubblicazione dell’ EP Take 2 del 2018 e dall’acclamato album Rest del 2017, un disco che con la sua title track ci aveva regalato uno dei brani più potenti e commoventi del suo repertorio.



