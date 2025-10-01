Nel panorama musicale mainstream, dove tutto è iper-programmato e annunciato con mesi di anticipo, c’è bisogno di un anticonformista. E Fred again.., produttore e visionario della scena elettronica, lo sa bene. Dopo aver stravolto le regole con i suoi “Actual Life” e gli album su USB, è pronto a lanciare il suo prossimo, folle esperimento: USB002. E non sarà “solo” un album, ma un’esperienza collettiva e imprevedibile.

Dimenticate i tour con le date fissate da qui a un anno. Fred ha annunciato un progetto che è puro brivido: dieci settimane, dieci città. La location? Verrà svelata solo il weekend prima del live. Un colpo di scena settimanale per i fan, un incubo per i pianificatori, ma una genialata per chi crede nella magia dell’attimo.

Si parte il 3 Ottobre a Glasgow, e già il lineup fa tremare i polsi: l’enigmatico ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U e l’eclettica HAAi sono i primi nomi ad accompagnare l’evento inaugurale.

Ma perché tutta questa follia organizzativa? Fred lo ha spiegato su Instagram con una sincerità che fa bene all’anima: “Ho imparato che adoro gli show in cui sento di essere nella stessa identica energia di voi ragazzi… quando è come se avessimo atteso tutti tutta la settimana per quel venerdì sera, per vivere insieme un momento magico“.

Ecco il punto: non si tratta di un artista che suona per una folla, ma di un rituale condiviso. Fred cerca quell’unicità, quella scintilla di connessione pura che nasce solo quando l’artista e il pubblico sono sulla stessa lunghezza d’onda emotiva.



Il progetto USB è iniziato nel 2022. Non un semplice album, ma un oggetto fisico, una collezione in divenire di brani che spaziano dal UK garage all’electronica più sperimentale, fino alle incursioni nel rap e nel dubstep. È qui che si trovanpo brani come il potente “Rumble” con Skrillex & Flowdan, l’ipnotica “Jungle”, o “leavemealone” con Baby Keem. Un mosaico sonoro che riflette la rete incredibile di collaborazioni di Fred, dai remix della drum’n’bass heroine Nia Archives a quelli della sperimentale Rico Nasty.

E il nuovo materiale? Fred ci sta giocando da settimane, testandolo in club piccoli nel Regno Unito e regalandoci momenti di pura poesia. Come il live set registrato su un tetto di un fan a Napoli, subito dopo un suo show, con la splendida cornice di Piazza del Plebiscito che fa da palcoscenico naturale. Un gesto spontaneo, intimo, che racchiude perfettamente lo spirito di un artista che della connessione autentica ha fatto la sua bandiera.

