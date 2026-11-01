La riedizione deluxe di Sub Pop rimasterizza l’album del 2001 e aggiunge un secondo disco di remix, outtake e lati B. Il disco che ha lanciato i Postal Service attraverso “(This Is) The Dream Of Evan And Chan” resta un documento di come “sperimentale” e “orecchiabile” potevano convivere senza attrito.



Nel 2001, Jimmy Tamborello pubblicava “Life Is Full Of Possibilities” per la Plug Research, etichetta di Los Angeles. Venticinque anni dopo, Sub Pop lo rimette in circolazione in una versione deluxe che include il remaster dell’album originale e un secondo disco di remix, outtakes e lati B, alcuni dei quali mai pubblicati prima. È il tipo di ristampa che non serve a celebrare un classico universalmente riconosciuto, ma a ricollocare un disco che ha avuto un’influenza sproporzionata rispetto alla sua fama immediata.

Quando uscì, “Life Is Full Of Possibilities” fu accolto come una delle cose più interessanti dell’anno. La BBC scrisse che pochi musicisti elettronici si erano avvicinati alla solidità del songwriting contenuto nel disco e le riviste specializzate, compresa la nostra, lo recensirono ottimamente, definendolo “una combinazione senza pari di indie rock graffiante ed elettronica post-Oval” (ve lo ricordate Oval?). L’idea di fondo era semplice ma non scontata: Tamborello trattava le voci dei suoi ospiti come trattava i sintetizzatori, manipolandole, tagliandole, reinserendole nel mix come elementi del paesaggio sonoro.

Il risultato era un disco che riusciva a essere sperimentale e accessibile nello stesso momento. Le melodie di “Anywhere Anyone” con Mia Doi Todd, l’atmosfera sospesa di “Umbrella” con Chris Gunst, la costruzione di “Pillowcase”: tutto contribuiva a un’atmosfera malinconica ma mai fredda. La stampa dell’epoca lo lesse come un ponte tra l’IDM e l’indie pop, un modo per portare l’ambizione sonora di certa elettronica dentro una dimensione più umana, da camera da letto.

Il brano che ha finito per definire la fortuna dell’album è quello con Ben Gibbard. “(This Is) The Dream Of Evan And Chan” metteva la voce dei Death Cab for Cutie su un tappeto di sintetizzatori distorti e beats sincopati, e funzionava. La collaborazione piacque a entrambi al punto che Tamborello iniziò a mandare a Gibbard basi strumentali su cui scrivere testi e registrare voci. Da quello scambio a distanza nacque “Give Up” dei Postal Service, pubblicato nel 2003, che sarebbe diventato il secondo disco più venduto nella storia della Sub Pop dopo “Bleach” dei Nirvana.

La ristampa del 2011, e questa nuova edizione, rendono omaggio a quel momento. Ma il rischio è di ridurre “Life Is Full Of Possibilities” a semplice rampa di lancio per un progetto più famoso: “Evan and Chan” era/è il pezzo più orecchiabile, ma non un’anticipazione dei Postal Service. È qualcosa di diverso, più sporco, meno immediato, e sta benissimo dove sta.

Il secondo disco della riedizione raccoglie i quattro remix di “Evan and Chan” e una serie di outtakes e lati B. Come spesso accade in questi casi, il materiale bonus non regge il confronto con l’album. I remix, in particolare, tolgono al brano il suo arco narrativo e finiscono per suonare come esercizi di stile. La versione alternativa di “Umbrella” mostra cosa sarebbe potuto essere un disco meno rifinito, con la voce di Gunst bloccata in un pattern ripetitivo e distorto in modo più pesante. Il lato B “Your Hill” è probabilmente il pezzo più interessante del lotto, con una melodia principale affidata a un sintetizzatore monofonico e la voce usata come ornamento astratto.

Il vero punto di forza della ristampa, però, non è il materiale aggiuntivo. È il remastering. Il suono originale, tipico delle produzioni digitali di fine anni novanta e inizio duemila, era piuttosto sottile sulle basse frequenze. Il nuovo master spinge sia gli acuti che i bassi oltre quel limite, dando al disco una presenza che prima mancava.

“Life Is Full Of Possibilities” è un disco del 2001 che parlava di nostalgia e di possibilità. A distanza di venticinque anni, la sua scommessa – che si potesse fare musica elettronica sperimentale senza rinunciare alla melodia, che si potesse essere “orecchiabili” senza essere banali – appare forse più distante di quanto sembrasse allora. Ma è proprio questa distanza a renderlo interessante. Non è il futuro che abbiamo scelto, ma resta un futuro che vale la pena immaginare.



https://www.instagram.com/jimmytamborello

https://soundcloud.com/dntel

https://dyingsongs.bandcamp.com/album/away-instrumentals

https://www.subpop.com/releases/dntel/life_is_full_of_possibilities_deluxe