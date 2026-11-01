Un anno fa si accolse con interesse “The New Eve Is Rising” delle The New Eves titolando: ‘Non più “costola” di Adamo: “The New Eve is Rising” con il suo “poetico” e “militante” folk-punk’.

In quell’occasione si dedicò uno spazio anche a “Eva e il rock” osservando come il mondo della musica rock (in senso ampio), anche a partire dalla fine degli anni sessanta, dalla seconda ondata femminista, e poi nei primi anni settanta con Helen Reddy e l’Olivia Records, malgrado incarnasse ribellione e cambiamento, non si fosse mai riuscito a liberare fino in fondo da un credo “adamitico”, negando (in parte) il meritato e giusto risalto a musiciste donne sopratutto al di là del loro ruolo di cantanti o “cantautrici”.

Si portarono, quali esempi lampanti, la (poca) notorietà ai più di grandissime figure femminili “madri” del blues (Ma Rainey, Koko Taylor, Sippie Wallace, Etta James, Victoria Spivey, Marion Abernathy, Odetta, Big Mama Thornton…) e il contributo dato da musiciste donne all’elettronica.

Sul punto si argomentò che nello speciale di qualche anno fa dedicato a Brian Eno intitolato “Brian Eno, il ruolo del Musicista e del Non-Musicista: da Francesco Pratella e Luigi Russolo all’Artificial Intelligence” si era osservato: ‘Molte donne (Maryanne Amacher, Pauline Oliveros, Bebe Barron, Éliane Radigue …) sono poi state pioniere dell’elettronica (da citare, su punto, il documentario “Sister With Transistors” del 2020, diretto da Lisa Rovner con la voce narrante di Laurie Anderson a cui si rimanda)’; ed ancora come lo stesso Eno abbia preso “spunto” dal lavoro e dalla ricerca di una musicista donna: ‘Tralasciando il fatto che Eno abbia riscoperto la tecnica detta “time lag accumulator”, già usata negli anni sessanta da Pauline Oliveros e da Terry Riley…’.

Ed ancora che tantomeno a cavallo tra gli anni settanta e ottanta le X-Ray (con “Spex Germ Free Adolescents” del 1978), le The Slits (con il loro “Cut” del 1979), le The Raincoats (con il loro “The Raincoats” del 1979) … e musiciste quali Kim Deal, Kim Gordon, Siouxsie Sioux… e poi il movimento “riot grrrl” e gruppi quali le Bikini Kill (con “Revolution Girl Style Now” del 1991), le L7 (con “Bricks Are Heavy” del 1992), le Heavens To Betsy (con “Calculated” del 1994), le Sleater-Kinney (con “Call The Doctor” del 1996), le Bratmobile, Courtney Love… le Babes in Toyland (da ricordare il loro “Fontanelle” del 1992)… sono riuscite a portare pienamente a compimento la “missione” realizzando una radicale, totale e completa emancipazione musicale femminile… per un processo che è tutt’oggi ancora in progress…

Si giunse così a parlare delle The New Eves, formazione in cui “militava” Nina Winder-Lind, che ora da solista ha dato alle stampe l’LP “Wild Love” (Transgressive Records), un disco più “personale”, che si lascia ascoltare con estremo piacere, complice una scrittura sicuramente efficace anche nel toccare corde già sentite.

Già nel 2023 Nina Winder-Lind aveva pubblicato a suo nome l’EP “The Spirit Is Carnal” che però si mostrava a tratti “acerbo” sebbene lasciasse intravedere le “intenzioni” della Winder-Lind.

Messo il vinile sul piatto da subito la godibile apertura affidata a “Street Hassle” con un incipit da Twin Peaks e il flauto di Ella Oona Russell a caratterizzare.

Riuscita è “Girls”, supportata dai fiati, e in stile The Velvet Underground a cui segue l’accattivante “Headfirst” dal funzionale riff per una composizione in stile “Gloria” di Van Morrison nella versione di Patti Smith.

Se “This Is Our Life” evoca a tratti anche il primo Bob Dylan, “Grandma And Robert De Niro” è ballata per voce e pianoforte destinata ad evolversi in sonorità da marcia “rock”.

Girato il vinile, i 3/4 di “HYMN” sono al contempo mesti e allegri come un walzer da trapezista sospesa senza rete.

Con “You’re Not An Angel” il cantato si mescola allo spoken e al “recitato” per un momento di “teatralità rock” in stile “The Wall”, mentre “Love You So” ha matrice da cantautorato rock retrò con un cambio in stile doo-wop.

“Everything Is About You” prosegue a raccontare con bella scrittura le storie di Nina Winder-Lind, qui enfatizzate dagli archi e dai fiati, racconto che assume sacralità in “When The Cranes”.

“Foremothers” è il brano più tirato, “rock”, con nelle pieghe abrasioni alla Neil Young… esatta chiusura di un disco che ha saputo raccontare con intensità e delicatezza un amore selvaggio.



https://www.instagram.com/ninawinderlind/