

La band di Los Angeles raccoglie in un unico disco le esibizioni che hanno segnato il ritorno su Rough Trade Records, i quindici anni di “Exquisite Corpse” e i vent’anni di attività. già disponibili “Billie Holiday” e “New Song”, registrate a Phoenix e Dallas. il vinile arriva in edizione limitata marmorizzata



Le Warpaint hanno deciso di fermare il tempo. L’11 dicembre 2026 uscirà “Artifact”, la loro prima raccolta dal vivo, sedici tracce registrate tra il 2022 e il 2024 in nove città, da Houston a Londra, da Porto a New York, passando per Dallas, Phoenix, Bruxelles, Amsterdam e Los Angeles. Non è un disco qualunque: è il modo in cui Emily Kokal, Theresa Wayman, Jennylee Lindberg e Stella Mozgawa hanno scelto di documentare un periodo che ha coinciso con tre anniversari importanti.

Il 2022 aveva visto l’uscita di “Radiate Like This”, il loro ultimo album in studio. Poi sono arrivati i quindici anni di “Exquisite Corpse”, l’EP di debutto che le aveva fatte conoscere, e i vent’anni di attività della band, formata nel 2004. Invece di celebrare quei momenti con una raccolta di greatest hits o una riedizione, le Warpaint hanno fatto quello che sanno fare meglio: suonare dal vivo e registrare.

“Tra il 2022 e il 2024 abbiamo pubblicato il nostro album più recente, celebrato i quindici anni del nostro EP di debutto e i vent’anni come band”, hanno spiegato. “Abbiamo suonato qualche concerto per ognuna di quelle occasioni, e per fortuna abbiamo documentato alcune esibizioni”. Il risultato è un documento che attraversa più serate e più anni, e che restituisce l’atmosfera dei loro concerti meglio di quanto avrebbe potuto fare una registrazione in studio.

Ad anticipare l’album ci sono due brani, entrambi già ascoltabili in digitale. “Billie Holiday” è stata registrata a Phoenix nel maggio 2024, e ne esiste anche un video girato da Robin Laananen e montato da Chase Meier e Jennylee. “New Song”, registrata a Dallas durante lo stesso tour, è la versione che la band ha scelto per mostrare il lato più euforico della sua dimensione dal vivo.

La tracklist completa pesca dal repertorio della band senza concentrarsi su un solo disco. Ci sono pezzi storici come “Undertow” e “Love Is To Die”, ma anche materiale più recente e brani meno scontati come “Bees”, “Whiteout” e “Beetles”. La scelta di includere “Intro / Keep It Healthy” da Brooklyn e “Disco//Very” da Bruxelles suggerisce un’attenzione particolare alle dinamiche dei singoli concerti, più che a una scaletta ideale.

“Artifact” sarà disponibile in doppio vinile nero e in un’edizione limitata in vinile marmorizzato bianco e trasparente per i negozi indipendenti, oltre che in CD e su tutte le piattaforme digitali.

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Photo Credit: Robin Laananen

Tracklist di “Artifact”：