Dopo le recenti cancellazioni, il cantautore britannico torna alla carica con una serie di nuove date che toccheranno il Vecchio Continente, Italia inclusa.

Morrissey non si ferma. Nonostante le voci e le polemiche che lo accompagnano da sempre, l’ex frontman degli Smiths ha appena annunciato un atteso tour europeo per l’inizio del 2026. Un ritorno sui palchi che segue di poco la cancellazione – silenziosa ma discussa – del suo giro sudamericano, motivata da uno stato di “estrema spossatezza”.

Il tour, che prenderà il via il 13 febbraio ad Aarhus, in Danimarca, comprenderà 11 date tra febbraio e marzo, toccando Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Spagna e, non da ultima, l’Italia.

L’unica data italiana è prevista per il 9 marzo alla Fabrique di Milano, tappa che sicuramente farà vibrare il cuore dei fan nostrani, da sempre tra i più fedeli al cantante di Manchester. Infatti la risposta di pubblico è stata massiccia e la data è sold out!

Prima di approdare in Italia, Morrissey suonerà a Londra, il 28 febbraio alla O2 Arena, unica data nel Regno Unito finora confermata per il 2026.



IL TOUR – DATE EUROPEE 2026:

FEBBRAIO

13 – Scandinavian Congress Center, Aarhus, DK

15 – Sporthalle Hamburg, Amburgo, DE

17 – Jahrhunderthalle, Francoforte, DE

20 – Rockhal, Esch-Sur-Alzette, LU

24 – De Doelen, Rotterdam, NL

28 – The O2, Londra, GB

MARZO

04 – Zenith De Lille, Lilla, FR

07 – The Hall, Zurigo, CH

09 – Fabrique, Milano, IT

12 – Palau De Les Arts, Valencia, ES

14 – Auditorio De Zaragoza, Zaragoza, ES

16 – Cartuja Center, Siviglia, ES

La notizia del tour arriva a pochi giorni di distanza dalla brusca interruzione del “Nude” world tour in Sud America, con tutte le date di novembre annullate. Pochi giorni prima, erano saltate anche due esibizioni in Messico, sempre per “estrema stanchezza”. In quell’occasione, Morrissey aveva postato sul suo sito web un criptico messaggio: “I know it’s gonna happen someday”, accompagnato da alcune bandiere messicane.

Un’altalena di emozioni per i follower del genio di Manchester, che si trovano ora divisi tra l’entusiasmo per il nuovo tour e il timore di nuove battute d’arresto. Ma per i veri fan, l’attesa per rivederlo dal vivo vale ogni rischio.