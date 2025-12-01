Un nuovo, misterioso aggiornamento ha scosso la comunità degli ascoltatori più attenti: l’account SoundCloud user18081971, universalmente riconosciuto come il profilo personale di Aphex Twin, ha pubblicato due nuovi brani nella giornata di giovedì.

I due tracciati, intitolati “Zahl am1 live track 1” e “Zahl am1 live track 1c f760m1 unfinshd”, sembrano essere due diverse versioni o take dello stesso materiale sonoro, caratterizzato da quella complessità ritmica e da quelle texture ambientali che sono il sigillo inconfondibile del genio della musica elettronica.

Ma a catturare l’attenzione, oltre alla musica, è la descrizione lasciata dall’artista. Un messaggio personale che recita: “Ho ricevuto molte richieste per questo brano di alcuni anni fa. Italia, foto con il mio amore dalla Sicilia recentemente. Ho bisogno di sole, piove incessantemente nel Regno Unito. Mixato sullo Zähl, penso ci siano mix migliori, li caricherò se li trovo.”

Un’affermazione che è subito diventata virale, sia per il tenero riferimento a una “foto con il mio amore dalla Sicilia” – un raro scorcio di vita privata dell’artista notoriamente riservato – sia per la malinconica constatazione metereologica che molti nel Regno Unito stanno condividendo in queste ore.

Questo è il primo aggiornamento significativo del profilo dal 2023. L’anno scorso, Aphex Twin aveva già fatto parlare di sé con la compilation “Music From the Merch Desk (2016 – 2023)”, che racchiudeva i singoli a edizione limitata venduti durante i tour, e con una riedizione espansa del capolavoro “Selected Ambient Works Volume II” del 1994, seguita a settembre dalla riemersione di “Surfing on Sine Waves” (1993) sotto l’alias Polygon Window.

La pubblicazione di questi due nuove “live track”, presentati come work-in-progress e accompagnati da un messaggio così diretto, alimenta il mito di un artista che continua a dialogare con i suoi fan in modi imprevedibili e autentici, bypassando i canoni ufficiali dell’industria musicale. L’attesa ora è per quei “mix migliori” che promette di cercare nei suoi archivi sterminati.



