Nuovo brano dal titolo “The Fall” per The Murder Capital, il loro primo singolo del 2025 che segue le recenti uscite “Can’t Pretend To Know”, “Words Lost Meaning” e “Love Of Country”, in attesa dell’uscita del loro terzo album Blindness, in uscita il 21 febbraio per la Human Seasons Records.

A proposito di “The Fall”, il frontman James McGovern ha dichiarato: “”. La caduta sta arrivando. La caduta è inevitabile. La caduta è un dito sul pulsante di autodistruzione, mentre l’altro tiene la sua posizione di meditazione.”

La pubblicazione più recente, “Love Of Country”, è stata rilasciata a sorpresa il mese scorso; il brano è disponibile in formato 7” edizione limitata e solo in download, entrambi disponibili attraverso il sito web della band o Bandcamp. Tutti i profitti derivanti dalla vendita del brano saranno devoluti all’associazione benefica Medical Aid For Palestinians.

La band di Dublino ha registrato Blindness in tre settimane a Los Angeles, ed è composto da 11 tracce, ed è il seguito dell’acclamato album di debutto “Gigi’s Recovery” e “When I Have Fears” del 2019.

Blindness arriva dopo anni di lunghe tournée ed è stato registrato a Los Angeles con il produttore vincitore di un Grammy John Congleton, con cui la band aveva già lavorato per ‘Gigi’s Recovery’.



Reduci da un tour europeo con Nick Cave & The Bad Seeds, The Murder Capital hanno annunciato anche le date del loro tour europeo che farà tappa in Italia il 05 maggio per un’unica data all’Alcatraz di Milano.

https://themurdercapital.com/

https://www.instagram.com/themurdercapital/

https://www.facebook.com/MurdrCapitalBand/

https://www.youtube.com/channel/UCzsDQCpESeyzs6vLW8vCOww