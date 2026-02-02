Nella raffinata costellazione del jazz contemporaneo, Bill Frisell brilla come un astro dalla luce quieta e profonda. A febbraio, quel bagliore si farà più intenso con l’arrivo di “In My Dreams“, il suo quinto, attesissimo capitolo per la prestigiosa etichetta Blue Note. In uscita il 27 febbraio, l’album non è solo una nuova collezione di brani, ma il ritratto sonoro di una famiglia artistica unita da decenni di viaggi, suoni e silenzi condivisi.

Il progetto segna il debutto ufficiale del suo nuovo sestetto, un ensemble che suona meno come una formazione occasionale e più come un consesso di anime affini. Accanto alla chitarra inconfondibile di Frisell, si intrecciano le voci di vecchi compagni di strada: l’arco narrativo di Jenny Scheinman al violino, le profondità timbriche di Eyvind Kang alla viola, la poesia cellistica di Hank Roberts, la solidità ipnotica di Thomas Morgan al contrabbasso e la ritmica sensibile di Rudy Royston alla batteria.

«La nostra storia torna indietro di decenni», racconta Frisell con la sua tipica understatement. «Ho passato tanto tempo con queste persone. Percorso migliaia di chilometri. Ma questo non significa che abbiamo finito. Siamo appena all’inizio». Una dichiarazione che risuona come un manifesto, e che trova prova nell’incantevole traccia titolare già disponibile per l’ascolto: un brano-onirico dove le melodie si dispiegano come ricordi vividi e gli arrangiamenti respirano con delicatezza corale.

Il 2026 si annuncia come un anno doppiamente speciale per il chitarrista: all’uscita dell’album si unirà infatti la celebrazione del suo 75° compleanno, onorato non con un giorno di riposo (il 18 marzo), ma con un vero e proprio tour di condivisione. Dalla West Coast alla East Coast, le tappe toccheranno templi della musica come l’Appel Room del Lincoln Center di New York, per due serate speciali il 27 e 28 marzo, passando per San Francisco, Seattle, Denver e Philadelphia.

“In My Dreams” promette così di essere più di un disco: è un ritorno a casa, un dialogo rinverdito, l’inizio di un nuovo, emozionante capitolo per uno dei più originali narratori sonori del nostro tempo.



https://www.billfrisell.com/

https://www.facebook.com/billfrisell/