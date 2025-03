The Smile hanno collaborato con il rinomato produttore britannico James Holden e il musicista Robert Stillman, che occasionalmente suona dal vivo con la band, per reinterpretare due brani del loro ultimo EP, Cutouts. Qui sotto, puoi scoprire la versione di Holden di “Don’t Get Me Started” e il remix di Stillman di “Instant Psalm”. Questi nuovi brani sono accompagnati da visual innovativi creati da Weirdcore, definiti in una dichiarazione ufficiale come “collage video riciclati”. I brani saranno pubblicati come singolo in vinile 12″ a doppio lato A il 28 marzo.

Dopo l’uscita di Wall of Eyes e Cutouts lo scorso anno, Thom Yorke, Jonny Greenwood e Tom Skinner, hanno anche pubblicato un 12″ live in edizione limitata con tre tracce tramite la label Rough Trade, ormai esaurito.



https://thesmiletheband.com/

https://www.instagram.com/thesmiletheband/

https://www.facebook.com/thesmiletheband