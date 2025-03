Daniel Blumberg ha vinto l’Oscar per la colonna sonora di The Brutalist, film del 2024 diretto da Brady Corbet. Pubblicata da Milan Records nel dicembre 2024, la colonna sonora è un viaggio sonoro che supera le due ore di musica, con un’attenzione particolare alla scelta degli strumenti.

Durante la cerimonia degli Oscar 2025, di questa notte, Blumberg ha dedicato il premio ai “musicisti del circuito indipendente” che hanno contribuito al progetto, sottolineando l’importanza di fare musica senza compromessi.

Precedentemente aveva dichiarato che la sfida più grande è stata trovare gli strumenti giusti per evocare i periodi storici rappresentati nel film.

Oltre alla colonna sonora, The Brutalist ha vinto il premio per la Miglior Fotografia ed è ancora in corsa per Miglior Film, Miglior Regista e Miglior Attore. La vittoria di Blumberg è un trionfo per la musica alternativa e indipendente, dimostrando che la musica che arriva dai circuiti indie può raggiungere il successo globale senza perdere la sua autenticità.



L’ex frontman degli Yuck ha ritirato il premio da Mark Hamill al Dolby Theatre di Hollywood. “Grazie all’Academy e a tutti coloro che hanno visto il film e hanno onorato il lavoro. Significa molto essere riconosciuti in questo modo“, ha dichiarato Blumberg. “Sono un artista da 20 anni ormai, da quando ero un adolescente. Quando ho conosciuto Brady, ho trovato la mia anima gemella artistica. Per lui avermi affidato questo lavoro e crescere al suo fianco è stato davvero speciale. Voglio ringraziare i miei collaboratori, il mio co-produttore Peter Walsh, e gli artisti che hanno suonato nella colonna sonora. I suoni che ascoltate in The Brutalist sono stati creati da un gruppo di musicisti instancabili che fanno musica senza compromessi da molti anni. Accetto questo premio anche a nome loro.”



