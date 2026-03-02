Malinconia, vulnerabilità e un addio annunciato. Il panorama pop si prepara a salutare una delle sue voci più iconiche e sensibili. Lykke Li, l’artista svedese che ha scolpito il dolore in perle pop per oltre un decennio, ha ufficialmente svelato i dettagli di quello che sarà il suo canto del cigno: l’album The Afterparty.

Il disco, in uscita l’8 maggio via Neon Gold Records/Futures, arriva a tre anni di distanza dall’intimo e sperimentale EYEYE (2022). Ma se EYEYE era un’esplorazione claustrofobica e minimalista dell’amore, The Afterparty promette di essere un affresco molto più ampio e orchestrale, registrato a Stoccolma con una formazione di 17 elementi e, come descritto dalla stessa artista in un comunicato stampa, l’ausilio di “bongo apocalittici”.

Il concept del nuovo lavoro sembra andare in direzione opposta alle mode contemporanee del benessere e della crescita personale. In un’era ossessionata dal “proprio io superiore”, Lykke Li fa una scelta controcorrente e visceralmente onesta.

“Viviamo in un momento in cui tutti parlano del loro ‘higher self’. Ma fanculo” ha dichiarato l’artista. “Questo è un album che ha a che fare con il tuo io più basso: il bisogno di vendetta, la vergogna, la disperazione.”

Il primo assaggio di questo viaggio nelle tenebre è il singolo “Lucky Again“, già disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano campiona abilmente il lavoro del compositore Max Richter, creando un tappeto sonoro che oscilla tra la classica malinconia e una nuova, cupa grandiosità.

La notizia che ha scosso i fan, però, è arrivata durante un listening party a Los Angeles, Lykke Li ha lasciato intendere che questo capitolo potrebbe essere l’ultimo della sua carriera discografica, definendolo “il mio sesto album, e forse il mio ultimo“.

Se confermato, si chiude un cerchio iniziato nel 2008 con l’esordio Youth Novels. In quasi vent’anni, Lykke Li ha ridefinito i contorni del pop malinconico, passando dai battiti spezzati di Wounded Rhymes (2011) alle atmosfere eteree di I Never Learn (2014), fino alla rinascita pop di so sad so sex (2018).

Prima di abbassare il sipario, Lykke Li porterà The Afterparty dal vivo con una serie di date evento. L’estate la vedrà protagonista sui palchi dei festival e in alcune collaborazioni di lusso: ad aprile sarà in scena al Coachella, a maggio a Londra con Wolf Alice e a giugno a Città del Messico insieme alla regina del pop scandinavo, Robyn.



https://lykkeli.com/

https://www.instagram.com/lykkeli

https://www.facebook.com/lykkeli