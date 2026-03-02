The Slackers, colonne della scena ska e reggae newyorkese, trasformano la consapevolezza della rinascita in arte.

La storica band ha appena svelato il video del nuovo singolo “Hold On“, estratto dall’EP Money is King su Pirates Press Records. Diretto da Kathryn Evangeline Adams e Arthur Leon Adams III per Rock and Roll Creative, il filmato è un’estensione emotiva del brano.

“Hold On” è un messaggio nella bottiglia della modernità, fatta di connessioni virtuali e solitudini reali. Scritto dal trombonista Glen Pine, ci ricorda l’importanza di prenderci cura degli altri. Un semplice “come stai?” può fare la differenza.

Lo stesso Pine ha condiviso il significato profondo del pezzo:

“Ehi tu. Come stai? Non si vede in giro. Stai bene? So che le cose sono state difficili. Il passato che bussa alla porta. Fa schifo, tutto quanto. Ma devi sapere che ti vogliamo bene. Passerò a casa tua più tardi. Il bussare che sentirai è il Presente, e arriva con sorrisi e risate. Ce la puoi fare, amico mio.”

Questa è l’essenza di “Hold On”: un inno alla resilienza che nasce dalla comunità, dall’amicizia, da quel legame invisibile che ci tiene ancorati alla vita.

Dopo il successo di Don’t Let the Sunlight Fool Ya (2022), gli Slackers tornano con cinque tracce che fotografano le contraddizioni contemporanee. Quattro brani originali sono scritti da diversi membri della band, ognuno con la propria prospettiva, cuciti insieme dalla chimica inconfondibile del gruppo.

La title track è una perla: cover di “Money is King” scritta nel 1935 dal calypsonian “Growling Tiger”. Un testo di inquietante attualità: “Se un uomo ha soldi, non importa se è il diavolo in persona.”

Registrato in New Jersey, mixato in Brasile dal premio Victor Rice, l’EP è disponibile in vinile colorato 12″ con artwork stampato direttamente sul lato B. Per collezionisti e appassionati.

A fine 2025 è uscita anche la raccolta di rarità Lost & Found Vol 2. Dopo lo “SlackFest” in Messico, la band si prepara a un 2026 ricco di tour tra USA, Canada mentre in Europa arriverà a fine settembre 2026 partendo il 24 da Hannoverper finire, dopo 20 tappe, il 25 ottobre a Berlino. L’Italia non è contemplata.



https://www.theslackers.com/

https://www.facebook.com/theslackers