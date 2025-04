Dopo il tanto atteso ritorno sulle scene lo scorso anno, i TV on the Radio si avviano a fare una serie di nuovi concerti in Europa. Dopo i live a New York, Los Angeles e Londra – i primi dal 2019 – la band ha svelato altre imperdibili tappe che si aggiungono ai già annunciati festival estivi.

Le nuove date inizieranno il 5 giugno da Zurigo per proseguire a Barcellona, Losanna, Oporto, Hilvarenbeek, Wicklow, Berlino, Katowice, Vienna, Manchester per concludersi il giorno a Sommerset in Inghilterra. In Italia arriveranno per un solo show il giorno 22 giugno e suoneranno a Lido di Camaiore nel festival La Prima Estate.

Un tour che promette di riaccendere la magia sperimentale del gruppo, tra rock, elettronica e soul.

Ma non è tutto: questa primavera ed estate, i TV on the Radio saranno protagonisti di alcuni dei festival più iconici, tra cui Just Like Heaven, Primavera Sound e Glastonbury. Nonostante l’ultimo album in studio, Seeds, risalga al 2014, i fan hanno avuto un assaggio di nostalgia con la riedizione del debutto Desperate Youth, Blood Thirsty Babes per il suo 20° anniversario; pubblicato dalla storica label Touch and Go con una edizione in vinile orsso di 180 gr. in formato doppio LP con cinque bonus track e unreleased versions.



Intanto Tunde Adebimpe, frontman della band, si prepara a lanciare il suo nuovo progetto solista: Thee Black Boltz, in uscita il 18 aprile, con brani come “Magnetic”, “Drop” e “God Knows”.



https://tvontheradio.com/

https://www.facebook.com/TvOnTheRadio

https://www.instagram.com/tvontheradio