Dopo anni di esibizioni soliste, due colonne portanti degli Swans uniscono le forze per un tour europeo che tocca anche l’Italia, tra rivisitazioni acustiche e una dose di eccentricità.

Trieste e Milano sono le due città italiane che ospiteranno il duo – Michael Gira e Kristof Hahn, pilastri della leggendaria formazione americana Swans: il 12 aprile saliranno sul palco del Teatro Miela di Trieste, mentre il 13 aprile sarà la volta dello Spazio Teatro 89 di Milano.

In attesa del nuovo album degli Swans, il loro diciassettesimo che sarà intitolato Birthing, in uscita il 30 maggio 2025 per Mute; il duo porta avanti il progetto inedito che li vede protagonisti di performance da solisti in giro per l’Europa. L’occasione è ghiotta per i fan: ascoltare classici degli Swans riletti in chiave acustica, gemme meno conosciute del loro repertorio e sperimentazioni sonore che uniscono le rispettive visioni artistiche.

Non solo musica, ma anche un tocco di follia – E sì, c’è una sorpresa: i due hanno annunciato che per l’occasione indosseranno costumi di peluche, aggiungendo un twist visivo alla loro proposta musicale. Un dettaglio che promette di rendere l’esperienza ancora più unica e memorabile.

Un viaggio tra passato e presente – Quello di Gira e Hahn non è un semplice concerto, ma un’immersione nell’universo degli Swans attraverso sonorità più intime eppur potenti. Un’opportunità per i nostalgici di riscoprire brani iconici in vesti nuove e per i curiosi di avvicinarsi a una delle realtà più influenti del neo-movimento acustico internazionale.



https://www.facebook.com/@SwansOfficial/

https://younggodrecords.com/blogs/news/michael-gira-and-kristof-hahn-of-swans-announce-europe-uk-tour-2025