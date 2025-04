Dieci anni dopo la sua uscita, Carrie & Lowell – uno degli album più profondi e amati di Sufjan Stevens – torna in una edizione speciale che farà felici collezionisti e fan. Il 30 maggio arriverà Carrie & Lowell (10th Anniversary Edition), una riedizione in 2xLP che svela sette tracce mai ascoltate prima, un booklet curato personalmente da Stevens e persino un nuovo scritto dell’artista.

Oltre all’album originale (già di per sé un capolavoro di folk introspettivo), il secondo disco regala 40 minuti di materiale inedito, tra cui: la versione demo di “Death With Dignity”, “Should Have Known Better” e “Eugene”; le versioni alternative di “Fourth of July” e “Wallowa Lake Monster” e la prima stesura di “Mystery of Love”, poi diventata celebre grazie al film “Chiamami col tuo nome”.

La nuova edizione ha una copertina rinnovata: non più un dettaglio, ma l’intera Polaroid, che mostra il titolo, è scritto a mano dalla sorella di Sufjan, Djamilah. E poi c’è il booklet da 40 pagine, un vero scrigno di memorie: foto di famiglia che attraversano quattro generazioni; disegni, collage e paesaggi scattati da Stevens durante i suoi viaggi; artefatti personali che aggiungono strati di significato all’album.

Pubblicato nel 2015, l’album è un diario musicale dedicato alla madre di Sufjan, Carrie, e al patrigno Lowell, scomparsi a distanza di pochi anni. Con sonorità minimali e malinconiche, Stevens ha trasformato il lutto in poesia, creando un lavoro che ancora oggi colpisce al cuore.



