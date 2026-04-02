Sono passati cinque anni dall’ultimo sussurro in studio, ma il silenzio si è finalmente rotto. I Dead Can Dance, icone assolute della scena gotica mondiale, sono tornati con un nuovo singolo intitolato “Our Day Will Come”. Un evento che farà battere il cuore dei fan, ma con una premessa necessaria: chi si aspetta la voce eterea di Lisa Gerrard dovrà attendere la prossima occasione. In questo brano, a dominare la scena è il baritono caldo e solenne di Brendan Perry, che si staglia su un tappeto sonoro cinematografico fatto di archi maestosi e melodie che sembrano sospese nel tempo.

Tuttavia, la notizia non è solo musicale. La canzone si porta dietro un peso specifico ben preciso. In una dichiarazione che accompagna il rilascio del brano, la band ha voluto chiarire il profondo significato politico del titolo:

“‘Our Day Will Come’ è dedicata alle aspirazioni nazionali condivise dai popoli irlandese e palestinese,” scrivono i Dead Can Dance. “Il titolo è un riferimento diretto e una traduzione del tradizionale slogan repubblicano irlandese ‘Tiocfaidh ár lá’. Uno slogan che incarna le aspirazioni del popolo irlandese nella sua visione di un’Irlanda unita, libera dal dominio coloniale straniero. Alla luce dell’orrendo genocidio in corso in Palestina, la solidarietà tra i nostri due popoli non è mai stata così forte.”

Un messaggio che trasforma l’ascolto in un atto di consapevolezza, intrecciando la poetica senza tempo della band con l’urgenza della contemporaneità.

Ma le novità per i seguaci della coppia non finiscono qui. Per gli amanti del catalogo più oscuro e prezioso, c’è un’altra ghiotta occasione: l’intera discografia dei Dead Can Dance pubblicata dalla mitica 4AD è finalmente disponibile in streaming e in digitale su Bandcamp. Un’occasione per riscoprire (o magari possedere in alta fedeltà digitale) capisaldi come Spleen and Ideal del 1985, album che non a caso figura nella nostra selezione dei 13 migliori dischi della classica era gotica.



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