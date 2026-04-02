Il tempo, per chi fa musica vera, non è un nemico: è il terreno su cui costruire un’opera. E Joan Wasser, in arte Joan As Police Woman, lo sa bene. A vent’anni esatti dal suo amatissimo album d’esordio, Real Life, l’artista newyorchese decide di non limitarsi a una celebrazione nostalgica, ma di restituire quel disco al presente, rigenerato. Nasce così Real Life Evolution, in arrivo il 12 giugno via Reveal Records in CD, digitale e in una speciale edizione limitata in vinile rosso marmorizzato. Ci sarà anche una tournée che la porterà anche in Italia: il prossimo 26 febbraio a Bologna (Estragon) e il 27 a Milano (Santeria Toscana).

Se c’è un’artista che ha saputo costruire la propria carriera fuori da ogni schema, quella è Joan As Police Woman. Definita “la donna più cool del pop” dal Times e “una delle migliori musiciste del XXI secolo” da The Economist, Wasser ha attraversato gli ultimi vent’anni con una coerenza rara, mescolando soul, rock, jazz e sperimentazione senza mai piegarsi a mode o classificazioni. Dieci album di inediti, due di cover, un’antologia e collaborazioni che sembrano la mappa di un universo alternativo: Lou Reed, Beck, Anohni, Tony Allen, Damon Albarn (con cui ha duettato in Get My Bearings e che l’ha voluta nei Gorillaz), e naturalmente Iggy Pop, con cui suona stabilmente in tour.

Proprio Iggy Pop è tra gli ospiti illustri di Real Life Evolution, insieme a Krystle Warren, Will Graefe, Jeremy Gustin, Tony Scherr, Parker Kindred, Danny Blume, Oren Bloedow, Thomas Bartlett. Una compagnia d’eccezione per un’operazione che non è una semplice ristampa, ma una vera e propria reimmaginazione del disco che ha segnato l’inizio del suo percorso solista.

“Real Life è la chiave di tutta la mia vita”, racconta Joan Wasser. “All’epoca sentivo il bisogno di mettere tutto in un unico disco perché non immaginavo che ne avrei mai fatto un altro. Oggi, vent’anni dopo (e dodici album più tardi), il sogno continua ad aprirsi. La musica mi ha salvato la vita, ne sono una devota. Non è una scelta, è quello che sono”.

L’album prende forma sul palco, come spesso accade per i lavori più veri. È il frutto di infinite notti in tour, di arrangiamenti nati dal vivo e portati in studio con i musicisti che hanno contribuito a definirne il suono originale. Ne escono dieci tracce ripensate, alcune con tocchi sottili, altre con scosse telluriche. Tra queste, due brani sono già disponibili dal 31 marzo in digitale: Flushed Chest e The Ride.

La nuova versione di Flushed Chest è accompagnata da un video che fa parte delle Real Life Anniversary Sessions, girato da Ehud Lazin con la partecipazione di Will Graefe e Jeremy Gustin. Un’atmosfera intima, quasi rituale, che restituisce la profondità di un brano nato da un’ispirazione sorprendente: la lettura di La freccia del tempo di Martin Amis, romanzo che racconta una vita a ritroso. E poi, sullo sfondo, l’ascolto ossessivo dei Wailers, Bunny Wailer, Peter Tosh e Bob Marley, “una delle più grandi band di sempre”.

“Flushed Chest funziona bene in trio, così non ci siamo allontanati troppo dalla registrazione originale. Cantare le armonie a tre voci con Will e Jeremy è una gioia”, spiega Joan.

The Ride, invece, è stata registrata all’Owl Music Parlor di Brooklyn, luogo simbolo della scena indipendente newyorkese.

E se il disco rappresenta un viaggio nel passato che si proietta nel futuro, lo stesso vale per il tour che lo accompagnerà. La Real Life 20th Anniversary Tour vedrà Joan As Police Woman in formazione trio, eseguire l’intero album Real Life dal vivo, affiancato da singoli iconici, brani rari, cover rivisitate e sorprese. Prima tappa d’eccezione: un piccolo ciclo di date al Joe’s Pub di New York. Successivamente sarà anche nella sua amata Italia, prima a Bologna e poi a Milano.

Real Life Evolution sarà disponibile dal 12 giugno in vinile, CD e digitale. Preordini aperti su Bandcamp.



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