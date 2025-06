L’israeliana Noga Erez non è semplicemente una musicista: è un uragano creativo, una tempesta di idee che travolge ogni convenzione. Produttrice, cantautrice e performer, la sua arte è un caleidoscopio di suoni, parole e provocazioni, un viaggio senza mappe tra elettronica sperimentale, hip-hop tagliente e pop futurista. Nata e cresciuta a Tel Aviv, la sua musica riflette l’energia caotica e vitale della sua città, ma anche un’introspezione bruciante, capace di scavare nelle contraddizioni del mondo contemporaneo.



Insieme al suo partner artistico e co-produttore Ori Rousso, Noga ha plasmato un universo sonoro impossibile da classificare. Le loro produzioni sono architetture di beats nervosi, synth distorti e melodie penetranti con spruzzate di latin music. Quindi ogni traccia è un esperimento diventando anche un manifesto generazionale, specchio di un’epoca iperconnessa ma disorientata. Dal vivo è adrenalinica.



Dopo aver incantato festival internazionali come Glastonbury e Primavera Sound, e dopo il successo dell’ultimo album “The Vandalist” (pubblicato dalle label Neon Gold RecordsAtlantic Records), preceduto all’esordio da “KIDS” e “Off the radar”(entrambi su etichetta City Slang) Noga torna in Italia per un’unica data il giorno 6 dicembre 2025 ai Magazzini Generali di Milano.



