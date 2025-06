Kieran Hebden (Four Tet) e William Tyler uniscono le forze per l’album “41 Longfield Street Late ‘80s“, in uscita il 19 settembre per Temporary Residence Ltd. Il progetto nasce dalla comune passione per il country-folk americano anni ’80 di artisti come Lyle Lovett e Nanci Griffith.

“È un sound che porto dentro dai tempi dell’adolescenza, grazie a mio padre“, racconta Hebden. Tyler aggiunge: “Vogliamo rielaborare le musiche della nostra crescita con uno sguardo contemporaneo“.

Il primo assaggio è una cover di 11 minuti di “If I Had a Boat” di Lyle Lovett, che mescola chitarre acustiche ed elaborazioni elettroniche. L’album promette un dialogo unico tra tradizione folk e sperimentazione.



https://www.williamtyler.ne

https://www.instagram.com/williamtylertn

https://www.fourtet.net/

https://www.instagram.com/fourtetkieran



Questa la tacklist di 41 Longfield Street Late ‘80s:

If I Had a Boat

Spider Ballad

I Want an Antenna

When It Rains

Timber

Loretta Guides My Hands Through the Radio

Secret City