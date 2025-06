Dopo anni di collaborazioni transcontinentali, il collettivo Africa Express – fondato da Damon Albarn (Blur, Gorillaz) – annuncia l’uscita del nuovo album ‘Africa Express presents… Bahidorá’. Registrato in Messico, con artisti da quattro continenti, viene pubblicato dalla label World Circuit Records l’11 luglio.

Nato nel 2006 per unire musicisti di culture e generi diversi, Africa Express ha riunito per questa occasione oltre 25 artisti tra Messico, Sud America, Africa, USA e Regno Unito.

Tra i nomi: Abou Diarra – Baba Sissoko – Bonobo – Bootie Brown – Django Django – Eme Malafe – Fatoumata Diawara – Hak Baker – Imarhan – Joan As Police Woman – Jupiter & Okwess – La Bruja de Texcoco – Los Pream – Luisa Almaguer – M.anifest – Mare Advertencia – Mexican Institute of Sound – Moonchild Sanelly – Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) – Onipa – Otim Alpha – Poté – Son Rompe Pera – Tayhana.

Durante l’edizione 2024 del Bahidorá Festival, il collettivo ha trasformato le rive delle antiche sorgenti messicane in un laboratorio musicale, dando vita a 21 brani inediti che mescolano: reggaeton, Kuduro, Cumbia, Folk, hip hop, brass tradizionali Salsa e pop sperimentale.

“Nessun altro album suona così“, promettono da Africa Express. Tra le tracce, improvvisazioni live e fusioni radicali, come l’incontro tra i ritmi Oaxaca e le chitarre post-punk di Zinner.



https://africaexpress.bandcamp.com/

https://www.africaexpress.co.uk/

https://www.facebook.com/AfricaExpress